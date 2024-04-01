Kocaeli Seçim Sonuçları 2024: Kocaeli Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kocaeli İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen Tahir Büyükakın kazandı. Peki, Kocaeli Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Kocaeli Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
Kocaeli Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
KOCAELİ'DE AK PARTİ ADAYI KAZANDI
AK Parti - TAHİR BÜYÜKAKIN
%45.82 - 514.551
CHP- ATASOY BİLGİN
%28.95- 325.107
Kocaeli İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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31 Mart 2024 Kocaeli Adayları Oy Oranları
Tahir Büyükakın Seçim Sonuçları
Gençay Yıldıztekin Seçim Sonuçları
İlkay Deniz Torun Yüce Seçim Sonuçları
Ünal Karasağız Seçim Sonuçları
Murat Duran Seçim Sonuçları
Serap Bilmez Seçim Sonuçları
Doğan Aydal Seçim Sonuçları
Hasan Özgüneş Seçim Sonuçları
Aydaner Aktaş Seçim Sonuçları
Nermin Tol Seçim Sonuçları
Tunya Kızıltaş Seçim Sonuçları
Tamer Erik Seçim Sonuçları
Muharrem Can Seçim Sonuçları
Orhan Kaçdı Seçim Sonuçları
Atasoy Bilgin Seçim Sonuçları
Arzu Erkan Seçim Sonuçları
Mehmet Eşin Seçim Sonuçları
Behçet Öget Seçim Sonuçları
Mehmet Şamil Devrim Seçim Sonuçları
Atakan Daşdan Seçim Sonuçları
Aslan Erarslan Seçim Sonuçları
Mahmut Hakan Koçak Seçim Sonuçları
İsmail Ensar Baturman Seçim Sonuçları
Nurettin Çelik Seçim Sonuçları
Orhan Kadıoğlu Seçim Sonuçları
Fevzi Kemal Torun Seçim Sonuçları
İsmail Tunahan Seçim Sonuçları
Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları:
Başiskele Seçim Sonuçları
Çayırova Seçim Sonuçları
Darıca Seçim Sonuçları
Derince Seçim Sonuçları
Dilovası Seçim Sonuçları
Gebze Seçim Sonuçları
Gölcük Seçim Sonuçları
İzmit Seçim Sonuçları
Kandıra Seçim Sonuçları
Karamürsel Seçim Sonuçları
Kartepe Seçim Sonuçları
Körfez Seçim Sonuçları
KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?
1969 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.
1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi´nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.
2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.
2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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