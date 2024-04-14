Kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Malatya’da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren genç kadın tutuklandı.

Kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Eğitim Sokak'ta ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı - 1

Şimşek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığında defnedildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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