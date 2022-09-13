Komşuların gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralı

Konya Selçuklu'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Musa G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 13.09.2022 - 00:21

Komşuların gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralı

'nın Selçuklu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Binkonutlar mahallesi Başkaya sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın alt katında oturan Mehmet B, gürültü yaptığı iddiasıyla üst katta oturan Musa G'ye tepki gösterdi.

İki komşu arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine Mehmet B, Musa G'yi sol göğüs ve kolundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Musa G, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Mehmet B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki komşunun daha önce de aynı konudan tartışma yaşadığı öğrenildi.

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