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Komşuların gürültü kavgasında bir ölü

Gaziantep'te sokakta gürültü yapan çocukları uyaran 70 yaşındaki kişi çıkan tartışmada komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

Komşuların gürültü kavgasında bir ölü

'te tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiya göre 70 yaşındaki Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları yapmamaları için uyardı. 

Bunun üzerine Kaya ile komşusu Müslüm A. arasında tartışma çıktı.

Müslüm A. Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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