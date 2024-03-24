Komşuların gürültü kavgasında bir ölü

Gaziantep'te tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiya göre 70 yaşındaki Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları gürültü yapmamaları için uyardı.
Bunun üzerine Kaya ile komşusu Müslüm A. arasında tartışma çıktı.
Müslüm A. Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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