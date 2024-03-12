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Komşuların köpek besleme kavgası cinayetle bitti

İstanbul Silivri’de komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz isimli kişi, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Komşuların köpek besleme kavgası cinayetle bitti

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Silivri’de komşuların köpek besleme kavgasında kan aktı.

Olay, Selimpaşa Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre köpek besleme nedeniyle daha önce kavgalı olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkemelik oldu.

Yarın görülecek duruşma öncesi bu sabah karşılanan ikili, yeniden tartıştı.

Eren Ö. araç içerisindeki İlhan Kalamaz’a defalarca kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalamaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma devam ederken savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

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