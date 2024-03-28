Komşuların trafik kavgası kanlı bitti

Merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ömerli Sokak üzerinde iş yeri komşusu olan A.A. ile H.G. sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde oldukları sırada maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası A.A. ile H.G. sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kavgada elinden yaralanan H.G., yanında bulunan tabancanın kabzası ile A.A.’nın başına vurduktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Başından yaralanan A.A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası H.G.'nin kendi aracıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiği belirlendi.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.