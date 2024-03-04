Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



S.M’nin kullandığı 45 PY 914 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi’nde, önce yol kenarındaki manava ait kasalara, ardından da ağaca çarptı.



Kazada, sürücü S.M. ile savrulan kasaların çarptığı manav çalışanı E.E. yaralandı.



Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobilin yoldan çıkarak kasalara çarpması ve manav çalışanın otomobilden kaçışı yer alıyor.