Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. 25 Nisan 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
22/
7
Yarın
24/
10
Salı
29/
12
Çarşamba
30/
15
Perşembe
28/
18
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