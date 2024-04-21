Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. 25 Nisan 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

7

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

10

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

12

Çarşamba

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

30

/

15

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

18

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