Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°. 30 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
24/
15
Yarın
26/
13
Salı
24/
13
Çarşamba
20/
14
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