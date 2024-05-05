Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 10 Mayıs 2024 Cuma Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 22°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

4

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

6

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

12

Cuma

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

22

/

11

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

9

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