Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 10 Mayıs 2024 Cuma Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 22°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.