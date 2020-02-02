Konya'da 92 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı faciasından 16 yıl geçti

Konya Selçuklu ilçesinde yapım hatası nedeniyle 2 Şubat 2004'te, çöken Zümrüt Apartmanı 92 kişinin ölümüne neden oldu.

Kerkük Caddesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı, yapım hatası nedeniyle Kurban Bayramı akşamı büyük bir gürültüyle çöktü.



Bayram sevincini yarıda bırakan olayda, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, günlerce süren çalışmalarla enkaz altındakileri çıkarmaya çalıştı.

157 SAAT SONRA KURTARILDI

Yaşanan faciada birçok kişi çocuğunu, eşini, anne ve babasını kaybederken, çökme anından 138 saat sonra kurtarılan Muhammet Kalem ile 157 saat sonra çıkarılan Yasemin Yaprakçı, "Zümrüt'ün mucizeleri" olarak hafızalara kazındı.

ANIT TEKLİFİNE RET YERİNE, 10 KATLI BİNA

Faciada hayatını kaybedenler anısına anıt veya yeşil alan yapılması önerilen binanın bulunduğu alana, 2015 yılında 10 katlı, içinde stüdyo dairelerin bulunduğu yeni bir bina yapıldı.

Hisseleri bulunan mağdur ailelerden kimisi acı günleri tekrar hatırlamamak için dairesini kiraya verirken kimisi de sattı. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o faciayı yaşayan aileler kalmıyor.

MÜTEAHHİTE 5 YIL HAPİS CEZASI

Türkiye'yi yasa boğan faciada yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yasal süreç başlatılmış, başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular hakim karşısında hesap vermişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007'de görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar müteahhit Ali Vedat Kaya 5 yıl, taşeron İsmail Hakkı Canlıer 4 yıl, proje sorumlusu Halil İbrahim Elliiki 2 yıl, 3 belediye görevlisi ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

VİDEO: İŞTE UNUTULMAYAN APARTMAN FACİALARI