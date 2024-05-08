Konya'da marketlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent dışından gelerek, marketlerden maddi değeri yüksek ürünleri çaldığı tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Polis, kentteki 14 marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelilerin otomobille kaçacağını belirledi.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) plakası tespit edilen araç, Kadınhanı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede durduruldu.



Aramalarda, yaklaşık 300 litre zeytinyağı ile gıda ve temizlik ürünleri ele geçirildi. Araçtaki C.A'nın (30) 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Kimlik tespiti yapılan diğer şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.

