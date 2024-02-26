Konya'da miras cinayeti: Amcasını döverek öldürdü

Konya'da Murat Uyanık (28), dün akşam saatlerinde aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın (64) Beyşehir ilçesinin Gökçekuyu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını döverek olay yerinden kaçtı.

Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.



Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı.

Uyanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.