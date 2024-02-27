Konya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi’nden Anafartalar Caddesi istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile İsmet Paşa Caddesi’nden Yeni Karaman Yolu istikametine seyir halinde olan N.A. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada servis aracındaki 8 kişi ve kamyonette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.