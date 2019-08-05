Rıdvan Aydoğdu (23) idaresindeki otomobil, Konya-Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda düğünden döndüğü belirtilen Selma Ocak (34) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile her iki otomobildeki Ranan Ermiş (22), Tuğba Kiraz (19), Ahmet Efekan (9), 7 aylık Ebrar Ermiş, Perihan Polat (23), Mina Baysal (23) ve Aleyna Baysal (23) sağlık ve itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumları ağır olan sürücü Selma Ocak ve aynı araçta bulunan Tuğba Kiraz yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Konya'da trafik kazası: 9 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Rıdvan Aydoğdu (23) idaresindeki otomobil, Konya-Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda düğünden döndüğü belirtilen Selma Ocak (34) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.