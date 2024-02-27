Konya'daki satırlı vahşette katil damat çıktı

Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti.



Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı.



Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi.



Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı.



Öldürülen Cuma Han Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve ardından satırla saldırdığını itiraf etti. Olay sırasında evde olduğu anlaşılan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına aldı.



Han'ın ölüm saatinin de yapılacak detaylı otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Gözaltına altına alınan Meşe ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin