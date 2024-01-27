Konya'da sobadan sızan gaz can aldı

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Eve giden ekipler, Fatima Tabbakh (64), Abdulvehhab El-Mansur (30), Şuruk (20), Zekeriya (4), Adnan (7) ile Fatma Zehra Acuz'u (7) hareketsiz halde buldu.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Fatma Zehra Acuz Numune Hastanesi'ne, diğerleri Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatma Zehra Acuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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