Konya'da sobadan sızan gaz can aldı

Konya'da sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen Suriyeli ailenin 7 yaşındaki kızı Fatma Zehra Acuz hayatını kaybetti.

Konya'da sobadan sızan gaz can aldı

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve giden ekipler, Fatima Tabbakh (64), Abdulvehhab El-Mansur (30), Şuruk (20), Zekeriya (4), Adnan (7) ile Fatma Zehra Acuz'u (7) hareketsiz halde buldu.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Fatma Zehra Acuz Numune Hastanesi'ne, diğerleri  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Zehra Acuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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