Köpeğe kaynar su döktüler

Bir haftadan uzun süredir bakım altına alınan köpeğin yaşayacağı öğrenilirken olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz öğrenilemedi.



"DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR KÖPEĞE OLMUŞTU"



Yaşanan olayı anlatan Taşer, "Şoka girdik diyebilirim. Canı çok acıyordu nereye kaçacağını bilemiyordu. O anda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Daha önce de olmuştu başka bir köpeğe. Bu yaşanan ikinci olay. Biz site sakinlerinden şüpheleniyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İstenilmiyor bu köpekler. Haşlanmış su kaynamış su. Bilerek yapılmış yani." dedi.