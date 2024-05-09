Köpeğe kaynar su döktüler

İstanbul Büyükçekmece'de bir sitede vatandaşlar tarafından beslenen sokak köpeği, üzerine kaynar su dökülmüş halde bulundu. Köpeklere bakan hayvansever, aylar önce başka bir köpeğe daha aynı saldırının yapıldığını iddia etti. Uzun bir süre bakım altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğe kaynar su döktüler

'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin sakinlerinden hayvansever Özlem Taşer, geçtiğimiz hafta site çevresinde beslediği sokak köpeklerinden birisini vücudunda yaralar oluşmuş şekilde buldu.

Köpeği Beylikdüzü’nde bulunan bir veteriner kliniğine götüren Taşer’e burada veteriner hekim tarafından üzerine kaynar su döküldüğü söylendi.

Kadın köpeğin tüm bakımlarını üstlenirken aynı sitede aylar önce bir başka köpeğe daha kaynar su döküldüğü iddia edildi.

Köpeğe kaynar su döktüler - 1

Bir haftadan uzun süredir bakım altına alınan köpeğin yaşayacağı öğrenilirken olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz öğrenilemedi.

"DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR KÖPEĞE OLMUŞTU"

Yaşanan olayı anlatan Taşer, "Şoka girdik diyebilirim. Canı çok acıyordu nereye kaçacağını bilemiyordu. O anda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Daha önce de olmuştu başka bir köpeğe. Bu yaşanan ikinci olay. Biz site sakinlerinden şüpheleniyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İstenilmiyor bu köpekler. Haşlanmış su kaynamış su. Bilerek yapılmış yani." dedi.

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