Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı: Savunması pes dedirtti

Kırşehir’de köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlandıktan sonra yakalanan Karim Gholami Aslan, mahkemede "Hayvanı sevmeyen insanı sevemez" diyerek savunma yaptı. Aslan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı: Savunması pes dedirtti

Sosyal medya üzerinden köpeği dövdüğü görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, şüpheli Karim Gholami Aslan'ı ikametinde yakaladı.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelinin yayınlanan görüntülerde köpeğe tokat attığı ve boğazını sıktığı görüldü.

Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı: Savunması pes dedirtti - 1

Çaldığı köpeği dövdüğü görüntüleri sahibine gönderdiği ileri sürülen Karim Gholami Aslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, köpeklerim var eziyet etmedim." dedi.

Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan mahkemedeki savunmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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