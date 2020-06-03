Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve mobilya mağazası işleten Hüseyin A. (41), 1 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatmış ardından da bir restoranın önündeki motosikletlerin arkasına kaçıp saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövmüştü.

Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtarmış, çevredeki bazı hayvanseverler de Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istemişti.

Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen?" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istemişti. Çevredeki diğer esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalışmıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı.

TOPLAM 4 BİN 495 LİRA CEZA

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürüdüğü kasap Mehmet Ayoğlu, polise şikayetçi oldu. Köpeği yoldan geçenlere sürekli olarak havlayıp, saldırdığı için dövdüğünü ileri süren Hüseyin A.'ya polisteki işlemlerinin ardından ilgili kurumlardan toplam 4 bin 495 lira para cezası kesildiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Sokak köpeğine yapılan kötü muamelede bulunan Hüseyin A., İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanıp, mahkemeye sevk edilmiş, mahekemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Hüseyin A.'ya Alaşehir Kaymakamlığı tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 156 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesini 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesi gereğince 947 TL, Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 392 TL para cezası uygulanmıştır.''