Sosyal medyadan canlı işkencenin cezası belli oldu

İHA 18.05.2020 - 17:07 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:08
Eskişehir'de kedisine işkence yapan yabancı uyruklu kişiye para cezası uygulandı.
Pooya Sedighi (32) isimli yabancı uyruklu kişi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında beyaz tüylü kedisini döverek koltuğa fırlattı.
Yayını izleyen hayvanseverler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi ve şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın ardından kedinin vücudunun bazı kısımlarında çatlaklar oluşurken, cani şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 950 lira para cezası kesildi.
SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN ARACINI PARÇALATTI