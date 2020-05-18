Sosyal medyadan canlı işkencenin cezası belli oldu

Eskişehir’de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini döverek yaralayan yabancı uyruklu kişiye 950 lira para cezası kesildi.

İHA 18.05.2020 - 17:07 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:08

AW019773_01.jpg

Eskişehir'de kedisine işkence yapan yabancı uyruklu kişiye para cezası uygulandı.

Pooya Sedighi (32) isimli yabancı uyruklu kişi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında beyaz tüylü kedisini döverek koltuğa fırlattı.

Yayını izleyen hayvanseverler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi ve şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından kedinin vücudunun bazı kısımlarında çatlaklar oluşurken, cani şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 950 lira para cezası kesildi.

SIKIŞAN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN ARACINI PARÇALATTI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...