Köpeğini döven Ürdünlü gencin cezası belli oldu

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin sokak ortasında köpeğini döverken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması hayvanseverleri harekete geçirmişti.



Yapılan şikayetin ardından harekete geçen polis, kısa süre içinde Ürdün uyruklu Safa Hasan H.'ye (42) ulaştı.

''ONA EĞİTİM VERİYORDUM''

Tercüman aracılığı ile yapılan görüşmede köpeğin kendisine ait olduğunu olayın oğlu Wade A.H.M. (19) tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

19 yaşındaki Ürdünlü genç ise köpeğine eğitim verdiğini, bu nedenle hayvanı dövdüğünü iddia etti.

Gence bin 500 lira para cezası kesilirken köpek muhafaza altına alındı.