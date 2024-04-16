Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı: O anlar kamerada

"MUTLAKA ÖNLEM ALINSIN"



Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurcan Üzer, kendisinin köpek beslediğini belirterek, hayvan düşmanı olmadıklarını söyledi.

Üzer, "Yalnız burada köpeklerimiz çok saldırgan. Bu yüzden çocuklar parka çıkamıyor. Teyzemin durumunu gördünüz zaten. En azından saldırgan olan köpeklerin, yaşam kalitesini, bizim de yaşam kalitesini arttırmak adına müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü bugün teyzemizin başına gelen, diğer gün çocuğumuzun başına gelirse ki koruyamaz kendini. Daha kötü şeylerle karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz. Bizim mahallemiz açık arazi olduğu için toplanıp buraya atıldığını düşünüyoruz artık. Çünkü ekipler topluyorlar, tekrar daha çok çoğalıyor. Bu yüzden mutlaka bir destek olması gerekiyor. Zehra teyze komşuları olmasa hiç belki de daha kötü şeyler yaşayabilirmiş. Bilinçsiz besleme var burada. Nasıl beslendi bilmiyorum. Gerçi şahit olmadım ama komşular burada çiğ etle beslendiğini söylüyor. Ben şahit olmadığım için söylüyorum tekrardan. Ama çiğ etle beslenen hayvan tipi daha fazla saldırganlaşır. Bilinçsiz beslendiği için her insana da yemek verecek babında yaklaşıyor köpekler ama Zehra teyzenin bildiğiniz üzerine yürümüşler. Kamera kayıtlarında biz de yeni gördük, üzüldük. Teyzenin sonu bu daha kötü durumda karşımıza çıkabilirdi. Yaşanmaması adına mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz mahallemiz adına" dedi.