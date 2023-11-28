Antalya’da köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra’nın ölümünde 3,9 milyon lira tazminat kararı verildi.



Serik’te 5 Mart 2022 günü sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Mahra Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı.



Mahkeme, geçen eylül ayında verdiği kararda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.



Yaşamını yitiren küçük kızın annesi Derya Pınar, sorumlu idarelerin itirazı üzerine dosyanın istinaf mahkemesine gönderildiğini kaydetti.



CEZA DAVASINDA İLK CELSE GÖRÜLDÜ



Ailenin olaya ilişkin açtığı ceza davasında ilk duruşma ise bugün görüldü.



Baba Murat Pınar, bu davada veteriner işleri müdürünün sorumlu tutulduğunu, dönemin ilgili mülki idare amirlerinin yanı sıra mahallede sokak hayvanlarını besleyen 2 kişinin de ismini vererek şikayetçi olduklarını belirtti.