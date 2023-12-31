Köydeki yangın 2 evi yaktı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki yangın, 2 evi yaktı.
Olay, dün gece saatlerinde Devrekani ilçesine bağlı Kuz köyü Akın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Atıcı’ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Atıcı’ya ait diğer eve de sıçradı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evi kümesinde bulunan 30 tavuk öldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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