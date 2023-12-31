Köydeki yangın 2 evi yaktı

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evi kümesinde bulunan 30 tavuk öldü.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.