Tuzla'da inşaat alanında göçük: 3 işçi kurtarıldı

Olay saat 11.30 sıralarında Tuzla Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Bir firmaya ait antrepo inşaatında yağmur suyu hatları döşendiği sırada göçük meydana geldi.

Alanda çalışan Taner Korkmaz ve Murat Varol toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, belden aşağıları göçük altında kalan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Bir işçi ise inşaat alanındaki işlerin yardımıyla kurtuldu. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İnşaat alanı boşaltılarak güvenlik önlemi alındı. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



"DEVAM EDEN BİR TEHLİKE YOK"



Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney , "Yağmur suyu kanalları hatları döşenirken maalesef derin bir şev ve orada çalışan işçilerimizin 3'ü göçük altında kalmışlar. İtfaiyemizin, sağlık ekiplerimizin, emniyetimizin hızlı ve zamanında müdahalesi neticesinde yaralı olarak da olsa hayati tehlikesi olmayacak şekilde işçilerimizi kurtardık. Şu anda en yakın hastaneye sevklerini gerçekleştirdik. Tabii ilgili firmaya da iş güvenliği tedbirlerini daha üst seviyede alması noktasında gerekli uyarılarımızı yaptık ve gerekli işlemleri de gerçekleştireceğiz. Şu anda devam eden bir tehlike yok. Zaten çalışmalar durdurulmuş. Yani o mevcut alandaki toprağın gevşek ve gerekli tedbirleri alınmamasından kaynaklanan bir durum. Biz burada gerekli güvenlik tedbirlerimizi alacağız. İş güvenliği tedbirleri de yeterince alınmadan da çalışmalara devam etmeyecekler. İtfaiye, AFAD, Emniyet, herkes bütün arkadaşlarım buradaydı. Çok şükür arkadaşlarımızı sağ olarak kurtardık." dedi.



"ELİMİZLE KURTARMAYA ÇALIŞTIK"



Alanda bekçi olarak çalışan Gıyasettin Topçu, "Ben uyuyordum. Gece güvenlikçisiydim. Feryada koştum geldi. Boruyu döşerken göçük oluştu. Elimizle kurtarmaya çalıştık. İtfaiye yetişti. Polis, AFAD, itfaiye hepsi geldi Allah razı olsun." diye konuştu.