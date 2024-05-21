“6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi” iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla deprem felaketinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

“6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi” iddiasına yalanlama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'de bir günlük ilan edilen milli yas sosyal medyada tartışma konusuna neden oldu.

“6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi” iddiası ortaya atılırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin açıklama yaptı.

11 ilin etkilendiği Kahramaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullanan DMM, iddiaları yalanladı.

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