Kozalak toplamak için ağaca çıkan genç akıma kapılıp öldü

Aydın’da kozalak toplamak için ağaca çıkan genç, elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.



Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi’nde meydana geldi. Sabri Can ailesiyle birlikte gittiği dağda kozalak toplamak için ağaca çıktı.



İddiaya göre, dengesini kaybeden Can ağacın yanından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Can, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Can’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.