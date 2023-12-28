KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atama sonuçları bekleniyor

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri sona erdi. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlanmıştı. İşte, KPSS 2023/2 tercih sonuçlarında son durum...



BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini aldı.



20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi.



KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.



Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.



Konuya dair resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.