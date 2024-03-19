Kraliçe arı kaçakçılığı yapan otobüs şoförüne para cezası

Kırıklareli'nde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla kraliçe arı getirdiği iddiasıyla yargılanan otobüs şoförüne para cezası verildi.



Bulgaristan'dan Türkiye'ye 16 Haziran 2023'te giriş yapan otobüs X-ray taramasına girmiş ve arka kısımda yoğunluk tespit edilmişti.



Ekipler, hangar aramasına alınan otobüsün bagaj kısmında 29 kutu içerisinde 174 kraliçe arı ele geçirmişti.



Gözaltına alınan otobüs şoförü Z.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Bugün gerçekleşen davanın ilk duruşmasına, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanık Z.İ. ile avukatı katıldı.



Sanık Z.İ, savunmasında kraliçe arıların ele geçirildiği otobüste ikinci şoför olarak çalıştığını belirtti.



Ek iş olarak arıcılık yaptığını belirten Z.İ, kraliçe arıları Bulgaristan'dan aldığını söyledi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Ticari amacının bulunmadığını öne süren Z.İ, "Faturası da vardı ancak bulamadım. Kraliçe arıları Bulgaristan'ın bir pazarından almıştım. Satmak gibi bir niyetim yoktu" diyerek suçlamaları kabul etmedi.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan cezalandırılmasını, duruşmadaki samimi ikrarı nedeniyle aynı kanunun ilgili maddelerince Z.İ. hakkındaki cezada indirim yapılmasını talep etti.



Mahkeme, söz konusu suçtan önce 1 ay 20 gün hapse çarptırdığı sanığın bu cezasını çeşitli nedenlerle 1020 lira adli para cezasına dönüştürdü

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