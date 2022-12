Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda üçlü zirve fikrine olumlu bakıyor

Son dakika haberi! Rus RIA Novosti haber ajasının bildirdiğine göre Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Rusya-Suriye arasında üçlü bir diplomatik mekanizma kurulması fikrine olumlu bakıyor.

Diğer taraftan, RIA Novosti, Moskova'nın Suriye'nin bu konudaki tutumunu henüz bilmediğini ancak Rus yetkililerin Şam yönetimiyle iletişime geçeceğini aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Kazakistan dönüşünde dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da katılacağı zirve teklifine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olumlu baktığını söyledi.



Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı şöyle:



Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. Orada Suriye başlığı adı altında Soçi Mutabakatını hatırlattınız. Sonrasında Putin'in Ortadoğu Temsilcisi, Türkiye ile görüşmeler devam edecek dedi ve “Bir kara operasyonu yapılmaması yönünde ikna çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Siz de Ankara'dan buraya gelmeden evvel dediniz ki “Birlikte karar ve uygulama noktasında destek istedik.” Şimdi bu kapsamda acaba ortak bir operasyon veya ortak bir çalışma mekanizması mı söz konusu olacak? Nedir bu birlikte karar ve uygulama?



"Burada her ikisi de hatta şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu; biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var.O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar.



Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız. Bu yeni bir şey değil Astana’da da gündemde olan bir şeydi. Daha sonra Soçi’de de görüştük, konuştuk. Yapılan iş bu. Kaldı ki bizim Suriye’de Rusya’yla olan koordinasyonumuz da yeni değil. Suriye'de bir de koalisyon güçleri olayı var. "