Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa götürdüğü N.E.Ç.'ye (8) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Tacettin Y.'nin (63) yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığı görünce ağlayan N.E.Ç, "Sanık beni kucağına aldı. Baraja doğru sallayarak, 'Annene babana söylersen seni öldürürüm' dedi" diye konuştu.

Sorgun Mahallesi'nde oturan Tacettin Y., aynı binadaki komşusunun kızı N.E.Ç.'yi ailesinden izin alarak geçen temmuz ayında kampa götürdü. İddiaya göre Tacettin Y., geceleri kaldıkları çadırda N.E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu ve ailesine söylememesi için de tehdit etti. N.E.Ç.'nin anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tacettin Y., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Hakkında 'çocuğun istismarı' suçundan dava açılan Tacettin Y.'nin yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Tacettin Y., mağdur N.E.Ç., annesi B.S., taraf avukatları katıldı. Sanık salona alındığı sırada N.E.Ç., ağlamaya başladı. N.E.Ç, avukat Yalçın Kırma ve annesi tarafından sakinleştirildi. Sanığın kimlik tespiti yapılırken, avukat Yalçın Kırma, müvekkilinin sanıkla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu, çocuğun menfaati gereğince sanık ifadesi sırasında müvekkilinin salon dışında bekletilmesini talep etti. Mahkeme başkanı talebi kabul etti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Tacettin Y., böyle bir suç işlemediğini belirtti. N.E.Ç.'yi annesinden izin alarak kampa götürdüğünü, kampta 4 çocuğun daha olduğunu, onlarla çadırda kaldıklarını belirten Tacettin Y., "N.E.Ç. kampta 5-6 gün kaldı. Ben 1-2 gün kaldım. Onun dışında eve gidip geliyordum. Mağdurun anlattıkları doğru değil. Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım" dedi.



'BABA BENİ DÖVDÜ, EVDEN TAŞINMAMI İSTEDİ'



N.E.Ç. ile kampta balık tutmaya gittiklerini, burada çocuğun dikenlerin üstünden atladığını, dikenlerin elbisesine yapıştığını kaydeden Tacettin Y., "Ben ayağındaki dikenleri aldım. Çocuk oradan dönüşte durumu ailesine anlatmış. Ancak ailesi yanlış anladı. Bu olaydan sonra N.E.Ç.'nin babası beni dövdü. 'Şikayetçi olmayacağım ama sen de olma, infazım var. Evden taşın, kızım seni görünce rahatsız oluyor' dedi. Ben de evden taşındım. Aradan 1 ay geçince şikayetçi oldular" diye konuştu.



'AYNI ÇADIRDA YATTIK'



İfadesi sonrasında Tacettin Y., mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Psikolog eşliğinde ifade veren N.E.Ç., sanığın hem ailesiyle oturduğu evde hem kendi evinde vücudunun çeşitli yerlerini ellediğini söyledi. Kampta başka çocukların da olduğunu anlatan N.E.Ç., "Kampın ilk günü kardeşimle Tacettin Y.'nin çadırında kaldık. Tacettin Y. ertesi gün kardeşimi eve gönderdi. Ondan sonra ikimiz kaldık. Geceleri yatarken benim vücudumu okşuyordu. Kaç kez yaptığını hatırlamıyorum" dedi.



Kamptan sonra Tacettin Y.'nin kendisini baraja götürdüğünü iddia eden N.E.Ç., “Beni kucağına alıp baraja doğru sallayarak, 'Annene babana söylersen seni öldürürüm' dedi. Korkumdan anlatamadım" dedi.



YÖNLENDİRMEYE AÇIK



Duruşmaya katılan psikolog, N.E.Ç.'nin anlatımlarının yaşına uygun olduğunu, yönlendirmeye açık olduğunu, görüşlerine itibar edilebilir kanaat oluşturmadığını belirtti.



N.E.Ç. salondan çıkarıldıktan sonra yeniden ifadesine başvurulan Tacettin Y., "N.E.Ç.'yi baraja götürmedim. Ölümle tehdit etmedim. 'Döverim' bile demedim" diye kendini savundu.



'BİZE GELDİ, YEMEĞİMİZİ YEDİ, ÇAYIMIZI İÇTİ'



N.E.Ç.'nin annesi B.S. ise ifadesinde bahçede köpek beslediklerini, sanığın önce köpekleri sevmek bahanesiyle bahçelerine geldiğini, bu sırada hemşehrilik bahanesiyle önce kayınvalidesi, ardından eşi ve sonrasında kendisiyle tanıştığını, daha sonra boş olan üst katlarına taşındığını anlattı. Zaman içerisinde sanığın kendileriyle samimiyeti ilerletip güvenlerini kazandığını kaydeden B.S. “Sanık, bize geldi, yemeğimizi yedi, çayımızı içti. Ondan hiç şüphelenmedik, güvendik. Bir gün, akrabalarının geldiğini, Sorgun'da kamp yapacaklarını söyleyerek kızım N.E.Ç.'yi de kampa götürmek için ısrar etti. Sorgun Boğaz mevkiindeki kampta arkadaşları ve onların çocukları da vardı. Gittikleri günün akşam eşimle biz de gittik, 1 saat kadar kaldık. Hatta küçük çocuğumuzu da bıraktık" dedi.



DOKTOR 'KORKU VE STRESTEN' DEDİ



Kampta herkesin çadırı olduğunu anlatan B.S. “Çocukların da çadırı vardı. Gece sanık kızımı oradan kendi çadırına almış. Vücuduna dokunmuş. Kızım kamptan döndükten sonra ellerinde ve ayaklarında yanıklar çıktı. Hastaneye götürdüğümde doktor, 'Bunlar korku ve stresten oluyor' dedi" diye konuştu.



KIZIMA 'OYUN OYNUYORUZ' DEMİŞ



Kızının olayı kendisine birkaç gün sonra anlattığını belirten B.S. şunları söyledi:



"Bir gün kızım 'Anne sana bir şey söyleyeceğim ama babama söylemeyeceksin. Bana kızmayacaksın, beni dövmeyeceksin' dedi. Bana, sanığın kendisine yaptıklarını anlattı. Sanık kızımın vücuduna dokunurken de, 'Biz seninle oyun oynuyoruz' demiş. Bu sırada eşim sanıkla balığa gideceklerdi. Eşimi göndermedim. O da kızının anlattıklarını dinledi. Eşim bu olay nedeniyle beni suçladı ve evden ayrıldı."



Tanıklar ise Tacettin Y.'nin kızıyla kampa geldiğini, gündüz işe gittiğini, gece ise erkenden uyuduğunu, N.E.Ç.'nin kendi çocuklarıyla kaldığını anlattı.



DURUŞMA ERTELENDİ



Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Manavgat Devlet Hastanesi'nden N.E.Ç.'nin gördüğü tedaviye ilişkin raporların istenmesine, çocuğun görüşlerine itibar edilip edilemeyeceği konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve Tacettin Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

