Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan silahlı çatışmadaki iki grubun daha önce de çatışmaya girdiği öğrenildi.

Adliye önünde dün çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edildiği öğrenildi. 18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi.

İki grup, daha önce aralarında çıkan çatışma nedeniyle adliyeye gelmişti

Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.



Nazım Sözer(Soldaki) ve Ercan Sözer

CENAZELERİN 3'Ü ALINDI



Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği ifade edildi.



Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.