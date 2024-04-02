Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Mehmet Akif Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.



Olayda 1 kişi sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı, kavgaya karışanlar bölgeden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceliyor.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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