Küçükçekmece'de kamyonet devrildi

Son dakika haberi! Küçükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde Ali Güngördü yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrildi.

Kaza sonrasın olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Ali Güngördü ve yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu.

