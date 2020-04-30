Küfür tartışması kanlı bitti: Anne öldü, baba ağır yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Huriye-Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, Sultan K.'ye (66) küfür etti. Sultan K. de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine gitti.

''OĞLUNUZU BURAYA GETİRİN BANA KÜFÜR ETTİ''

Sultan K., kapıyı açan Sabri Karadeniz'e (48), "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfür etti" dedi. Çıkan tartışmada, Sultan K., Sabri-Huriye Karadeniz çiftine ateş açtı.



Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri 3 çocuk annesi Huriye Karadeniz'in (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştıma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.