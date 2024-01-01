Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi. İşte, 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...



BAKAN ERSOY AÇIKLADI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alımına dair başvuru tarihleri henüz belli olmadı.



Öte yandan alım yapılacak branşlar ve ilanların ayrıntıları da netlik kazanmadı.



Bu kapsamda resmi bilgilerin yakın zaman içinde belli olması bekleniyor.

