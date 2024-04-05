Kumar oynayanlara 32 bin 125 TL para cezası

Odunpazarı ilçesinde Kumar-Tombala önleme faaliyeti kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.



Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında bir işletmede yapılan kontrollerde işletme içerisinde bir masa üzerinde bulunan 4 bin 500 TL karşılığında 5 şüphelinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları görüldü.



Ekiplerce 5 şüpheliye kumar oynamaktan kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce işletmenin mühürlenmesi için gerekli işlemler sürüyor.



İşletme sorumlusu V.C. kumar oynanması için yer ve imkân temin etmek suçundan mahkemeye sevk edildi.

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