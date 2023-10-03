Kumarhaneye çevrilen apartmana "Maça" operasyonunda 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuru yemişçiye ait pos cihazlarından gece saatlerinde çok defa yüksek miktarlarda çekim yapıldığını ve cihazın herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığını tespit etti.



Ekipler, pos cihazlarının Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'ndaki binada kullanıldığını belirleyip, teknik ve fiziki çalışmalarla da binanın kumarhane olarak işletildiğini belirledi.



30 Eylül gecesi adrese düzenlenen 'Maça' kod adlı operasyonda, kumar organizasyonunu sağlayan 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 para sayma makinesi, 100 dolar, 2 el telsizi, çok sayıda doküman ve aparat, 3 pos cihazı, 30 pos cihazı fişi, çok sayıda iskambil kağıdı ve pul ele geçirildi.



BİNALAR ARASI KAÇIŞ SİSTEMİ



Binadaki araştırmada kumar oynayanların bakiye miktarına göre dairelere yönlendirildiği, polis operasyonuna karşı cadde boyunca gözcü bekletildiği, binanın çevresi ve dış kapısının kamera sistemiyle izlendiği, kumar oynamaya gelen kişilerin kameradan tanınması üzerine kapıların açıldığı saptandı.

İlk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı olduğu tespit edildi. Kumar oynayanların kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı binalar arası geçiş yapıldığı, dairelerin kapılarının sürekli kapalı ve kilitli bırakıldığı, olası operasyonda daireler arası geçiş yapıp saklandıkları anlaşıldı. Kumar oynamaya gelen kişilerin banka veya kredi kartından çekim yapıp para yerine geçen pul satın aldıkları saptandı.



Operasyonda kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 4 bin 55'er TL idari para cezası uygulanırken; 10 şüpheli hakkında 'Tefecilik', 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.