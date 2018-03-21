Kurada Elazığ'ı çeken Danıştay Başkanı’nın kızı Yargıtay'a atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti.

Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun da girdiği bilgisi, Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberinde yer aldı.



Habere göre, HSK 1. Dairesi, 356 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararname yayınladı. Kararname ile HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çekmişti. Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.



Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter’dan Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu’nun oğlu Onur Tombaloğlu’nun da Kilis’te göreve başlamasına rağmen 24 saat içinde Ankara Hâkimliği’ne atandığı iddiasında bulundu.