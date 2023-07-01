Kurban rüşvetine 3 tutuklama

Avcılar'da kurban satıcısından rüşvet aldığı iddiasıyla 3 belediye çalışanı tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesinde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.



Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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