Kurban vekaleti nasıl verilir? Vekalet yoluyla kurban kesilir mi? Diyanet açıkladı

Kurban vekaletinin nasıl verileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin açıklanması sonrasında merak ediliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dini vazifelerini yerine getirebilmek için vekalet yoluyla kurban kesmek için pekçok kişi, kurban vekaletinin nasıl verileceğini ve caiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Vekalet yoluyla kurban kesilir mi?

Kurban vekaleti nasıl verilir? Vekalet yoluyla kurban kesilir mi? Diyanet açıkladı

Kurban vekâleti, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Kurban vekaleti nasıl verilir? Vekalet yoluyla kurban kesilir mi? Diyanet açıkladı - 1

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir.

Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.”

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