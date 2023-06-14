Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaşlar ne kadar? İşte güncel 2023 kurbanlık fiyatları

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti. Kurbanlık hayvanların fiyatı bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı da 150-160 lira arasında değişiyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı öncesi güncel kurbanlık fiyatlarında son durum...



Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyarları belli oldu. Küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtildi.



HAYVAN SAYISI YETERLİ DÜZEYDE



2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti.



Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.



Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında." dedi.



2023 KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI



Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı.



Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak." diye konuştu.



Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

