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Kurcaladığı tüfek 15 yaşındaki Nurullah'ın sonu oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Nurullah Kaymaz (15), kurcaladığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kurcaladığı tüfek 15 yaşındaki Nurullah'ın sonu oldu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Nurullah Kaymaz, evde bulunan pompalı tüfeği kurcaladığı sırada ateş aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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