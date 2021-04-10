Küresel ısınmanın devamı halinde yaşanabilecekler: İstanbul'da başka binalar yalı olur

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nda küresel ısınmanın devamı halinde yaşanabilecekleri anlattı. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Birpınar, komisyonda özetle şunları kaydetti:



ADA ÜLKELERİ YOK OLACAK: Sıcaklıklar yüzyılın sonuna kadar 3-4 derece artarsa, deniz seviyesinin 5 metreye kadar yükseleceğini, böyle olduğu zaman da birçok ada ülkesinin yok olacağını, bütün kıyı ülkelerinin veya kıyısı olan, deniz seviyesinde olan birçok yerin sular altında kalacağını, belki de işte, İstanbul Boğazı'nda başka binaların yalı olacağını görebileceğiz.

AL-KULLAN-DÖNÜŞTÜR: Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlar nedeniyle çıkan gazlar, gübre ve hayvandan kaynaklanan başta olmak olmak üzere bir sürü gaz atmosfere karışıyor. Nüfus arttıkça insanların et ihtiyacı, hayvan yetiştiriciliği artıyor, buralardan oluşan gazlar atmosfere gidiyor. Dünya maalesef aşırı tüketim toplumu haline geldi. 'Al-kullan-at' modelinin artık değişmesi, "al-kullan-geri dönüştür” modeli olan, lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması gerekiyor.



PARİS ANLAŞMASI İYİYE GİTMİYOR: Paris Anlaşması kapsamında Ek-2 listesinde olunca hem emisyonlarımızı azaltıp hem de finans yardımı alamayacak ülke konumundayız. Ek-!'deki ülke olmadığımız için fondan yararlanamıyoruz. Dolayısıyla, Dünya Bankası, Fransız ve Alman Kalkınma bankalarıyla 3 milyar dolarlık bir paket üzeirnde her yıl - bunun belli bir kısmı hibe, belli bir kısmı ucuz kredi- üzerinde çalışıyoruz. Paris Anlaşması maalesef iyiye gitmiyor, Kyota Protokolü gibi bir işe yaramıyor.

KONSER DEĞİL ÇEVREYE YATIRIM: İkmli ve çevre tüm yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının meselesi olmalı. Yani artık, konserlerler, şunlarla, bunlarla vkait geçirecek zaman yok; kesinlikle çevreyle ilgili yatırımlarını arttırmaları ve çevreyle ilgili ön plana çıkmaları gerekiyor.

POŞETTE 2 MİLYAR TL TASARRUF: 2020'de 2 milyar 380 milyon adet poşet ücretli olarak satıldı ki bu yüzde 20'si, toplam tutar 415 milyon TL gelir geldi. Bunun 25 kuruşunun 22 kuruşu devlete geliyor, biz poşet fiyatını artırmıyoruz vatandaşa sorun olmasın diye. 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle iki yıl içerisinde yüzde 80 azalma oldu ve 290 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede de yaklaşık 2 milyar TL'lik tasarruf sağlandı, 12 bin ton sera gazı emisyonlarının açığa çıkması engellenmiş oldu.

PARASIZ OLMUYOR: Türkiye'nin de Avrupa standardına gelebilmesi için çevre altyapısı için 70-80 milyar Euro'ya ihtiyacı var. Eğer biz altyapı projeleri için bu destekleri bulamazsak, hiçbir şey yapamayız. Parasız, fınassız bu işler olmuyor.



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