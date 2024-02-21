Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kimdir?

Belgin Şimşek 2000 yılında İstanbul’da doğdu. Şimşek, oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamladı. 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir.

Oyunculuğa ilk adımını attığı 2021 yılında rol aldığı Benim Hayatım dizisinde Heves rolünü canlandırdı. Sonraki yıllarda Yasak Elma, Canım Annem, Dünya Bu, Kuruluş: Osman gibi başka dizilerde rol almıştır.



Rol Aldığı Diziler:



Kuruluş: Osman (Gonca Hatun, TV Dizisi 2023)



Dünya Bu (Buse, TV Dizisi 2023)



Canım Annem (TV Dizisi 2022)



Yasak Elma (TV Dizisi 2022)



Benim Hayatım (Heves, TV Dizisi 2021)



