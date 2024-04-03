Kuşadası'nda şüpheli ölüm

Olay yerine gelen ekipler Soykan Taşın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan sorgulamada ise gencin Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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