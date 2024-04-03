Kuşadası'nda şüpheli ölüm

Aydın'da bir gencin konakladığı otelde cansız bedeni bulundu.
Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otele yerleşen Soykan Taşın’ın (30) kaldığı odadan hiçbir ses gelmemesi üzerine yetkililer odaya girdi.
Genç adamı hareketsiz şekilde bulan otel personelleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Soykan Taşın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan sorgulamada ise gencin Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
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