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Kuşadası'nda şüpheli ölüm

Aydın'da 30 yaşındaki Soykan Taşın, Kuşadası ilçesindeki bir otel odasında ölü bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Kuşadası'nda şüpheli ölüm
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'da bir gencin konakladığı otelde cansız bedeni bulundu.

ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otele yerleşen Soykan Taşın’ın (30) kaldığı odadan hiçbir ses gelmemesi üzerine yetkililer odaya girdi.

Genç adamı hareketsiz şekilde bulan otel personelleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Kuşadası'nda şüpheli ölüm - 1 Soykan Taşın

Olay yerine gelen ekipler Soykan Taşın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan sorgulamada ise gencin Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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