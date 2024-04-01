Kütahya Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kütahya Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kütahya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Kütahya seçim sonuçları, Kütahya ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Kütahya seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Kütahya yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 00:08 itibarıyla sonuçlar;



CHP adayı EYÜP KAHVECİ %29.23 oy aldı



MHP adayı ALİM IŞIK %29.04 oy aldı



AK Parti adayı KAMİL SARAÇOĞLU %27.59 oy aldı

Kütahya İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 Kütahya seçim sonuçları, Kütahya ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kütahya YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.