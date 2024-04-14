Kütahya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi

Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin drif yaptığı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye trafik polisleri sevk edildi.



Ekipler meydanda drif yaptıktan sonra ayrılan 07 VHB 40 plakalı otomobili, birkaç sokak ötede park halinde buldu.



Sürücüye, ilgili trafik ihlali maddesinden 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.



Öte yandan sürücünün otomobiliyle drift yapması drone ile havadan görüntülendi.

