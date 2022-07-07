Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığının istihbaratı doğrultusunda, Kütahya-Gediz ilçesi kara yolunun 15. kilometresinde durdurulan bir araçta güvenlik güçlerince arama yapıldı.



Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen başsız bir heykel ile 2 heykel parçası ele geçirildi.

Araçtaki İ.C. ve B.E. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Heykel ve 2 heykel parçasının incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.